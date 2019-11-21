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Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bursa’da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama carpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı.Kaza Kestel ilçe merkezinde meydana geldi.Eevinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı.

Bursa’da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama carpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı.
Kaza Kestel ilçe merkezinde meydana geldi.Eevinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrulup asfalta düştü. Acı içinde kıvranan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın ayağının kırıldığını öğrenen vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı adama çarpıp kaçan sürücüye tepki gösterdi.

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