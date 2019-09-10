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Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Didim ilçesinde, dün denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol’un cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı 

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, dün denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol’un cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saatlerinde Akbük mevkisindeki, Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi önünde denize giren Hayrullah Çolakkol’un yakınları, haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çolakkol’un denize girdiği bölgede yapılan aramalarda, yaşlı adamın elbiseleri bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, Çolakkol’un denize girdiği yerin açıklarında, cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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