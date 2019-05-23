Yaşlı adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu

Ordu’nun Ulubey ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Ulubey ilçesinde yaşayan Kemal Köse (81), merkeze gitmek için 2 gün önce ayrıldığı Şahinkaya Mahallesi’ndeki evine geri dönmedi. Yaşlı adamı aramaya çıkan yakınları bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucunda yaşlı adamın cesedi, 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsiye gönderilirken, soruşturma sürdürülüyor.



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