Yaşlı adamın çığlıklarını duyanlar yardımına koştu

Antalya’da 10 metre yükseklikteki falezlerden aşağı düşen 63 yaşındaki Bahri Kesgin yaralandı. Bacağı kırılan Kesgin, itfaiye erinin beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı’nda bulunan Kadı Yarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan İsa Dönmez isimli genç, falezlerde ‘Yardım edin’ diye seslenen bir kişinin sesini duydu. Genç adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaklaşık 10 metre aşağıda yaralı bir şahsın olduğunu gördü. Hazırlıklara başlayan ekiplerden bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla yaralı şahsın yanına indi. İsmi Bahri Kesgin olduğu öğrenilen şahsı kurtarmak için itfaiye eri yaralının beline halatı bağladı. Yukarıda hazır bekleyen diğer erler ve bazı vatandaşlarsa asma köprüdeki demirlere bağlanan halatı çekerek, itfaiye eri ile Kesgin’i bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi.

Köprüde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kesgin’in, sağ bacağında kırık tespit edildi.

Ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kesgin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

