Yaşlı adamın evi, yangında kullanılamaz hale geldi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyünde, Halil Yıldız'ın (80) yalnız yaşadı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, Yıldız, yangından kendini dışarı atarak kurtulduğunu söyledi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde meydana geldi. Tek başına yaşayan Halil Yıldız'a ait evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede müstakil evi sardı. Köylülerin yangını bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayramiç Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne baplı ekipler yangına müdahale etti. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1,5 saat içinde güçlükle kontrol altına alınan yangında evin büyük bir kısmı yandı. Evi kullanılamaz hale gelen Halil Yıldız, büyük üzün yaşarken, "Evimde yangın çıktığını görünce, alevlerden kurtulmak için kendimi hemen dışarı attım" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI



