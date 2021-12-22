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  4. Yaşlı adamın feci ölümü! Tren kazasında hayatını kaybetti

Yaşlı adamın feci ölümü! Tren kazasında hayatını kaybetti

22.12.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 81 yaşındaki Hüseyin Lale yük treninin kendine çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan makinistler serbest bırakıldı.

Yaşlı adamın feci ölümü! Tren kazasında hayatını kaybetti

İstanbul-Edirne seferini yapan yük treninin Tunca Nehri yakınlarında çarptığı Hüseyin Lale (81), tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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MAKİNİSTLER SERBEST BIRAKILDI

Hüseyin Lale'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Yük treni, dün öğle saatlerinde Demir Köprü mevkiine geldiği sırada, tren raylarının kenarında yürüyen Hüseyin Lale'ye yandan çarpmış, ağır yaralanan yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından ifadeleri alınan makinistler V.E.Y. ve O.Ç. serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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