Yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti

Zonguldak’ta 76 yaşındaki diyaliz hastası yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle 76 yaşındaki diyaliz hastası Nizamettin Kahveci diyaliz merkezine gidemedi. Bunun üzerine köy muhtarı jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye gelen jandarma ekipleri yaşlı adamı jandarma aracına alarak diyaliz merkezine ulaştırdı.
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