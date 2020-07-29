HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı adamın intihar mesajı polisi harekete geçirdi

Yaşlı adamın intihar mesajı polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Antalya’da evinde tabancayla intihar girişiminde bulunan şahıs, polisi harekete geçirdi.

Yaşlı adamın intihar mesajı polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın ikinci kattaki dairesinde meydana geldi. Zihinsel engelli oğluyla yaşayan emekli 65 yaşındaki Celal S., diğer çocuklarına tabancasıyla intihar edeceğini içeren bir mesaj gönderdi. Eve gelen çocukları babalarına kapıyı açtıramayınca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polis sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Müzakereci polis bir süre konuştuğu Celal S.’yi ikna etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Celal S.’nin Manavgat Adliyesi’nden emekli olduğu ve bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Terviye günü ne zaman? Terviye günü ne anlama gelir? Zilhicce Terviye günün ibadetleri nelerdir?Terviye günü ne zaman? Terviye günü ne anlama gelir? Zilhicce Terviye günün ibadetleri nelerdir?
Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diğer Haberler
Boğazında kesik yarasıyla hastaneye geldi

Boğazı kesik halde hastaneye geldi

Terviye günü ne zaman? Terviye günü ne anlama gelir? Zilhicce Terviye günün ibadetleri nelerdir?

Terviye günü ne zaman? Terviye günü ne anlama gelir? Zilhicce Terviye günün ibadetleri nelerdir?

İçişleri duyurdu: Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu

İçişleri duyurdu: Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu

15 Temmuz darbe girişiminde Kıbrıs’ta yaşanan eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz darbe girişiminde Kıbrıs’ta yaşanan eylemlere ilişkin davada karar

Herkesin içinde böyle öldürdü! Dehşet anları

Herkesin içinde böyle öldürdü! Dehşet anları

2020 askerlik yerleri belli oldu mu? Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak?

2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.