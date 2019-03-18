HABER

Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşlı bir şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli köyünde evinde av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Tahir Kaya’nın (85) katil zanlısı yakalandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşlı bir şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli köyünde evinde av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Tahir Kaya’nın (85) katil zanlısı yakalandı. Edinilen bilgiye göre Tahir Kaya’nın öldürülmesi sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip başlatıldı. Olay sonrası İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekipleri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen B.K.(26) adlı şahsı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.K., Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından İnebolu’ya getirildi. Burada adli makamların önüne çıkartılan B.K, tutuklanarak İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs tutuklandıDenizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs tutuklandı
Çocuk parkında dehşetÇocuk parkında dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.