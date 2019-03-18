Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak tutuklandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşlı bir şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli köyünde evinde av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Tahir Kaya’nın (85) katil zanlısı yakalandı. Edinilen bilgiye göre Tahir Kaya’nın öldürülmesi sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip başlatıldı. Olay sonrası İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekipleri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen B.K.(26) adlı şahsı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.K., Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından İnebolu’ya getirildi. Burada adli makamların önüne çıkartılan B.K, tutuklanarak İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

