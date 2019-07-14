Yaşlı adamın köpeğini sevme bahanesiyle çalan şahıs yakalandı

Bursa’da yaşlı bir adamın pekinez cinsi köpeği parkta sevme bahanesiyle yanına gelen 2 kişi tarafından çalındı. Köpeği çalan şahıslardan biri yakalanırken, satılan köpek ve diğer zanlı aranıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki Yunusemre Parkı’nda meydana geldi. Ö.Ş. (62) uzun zamandır baktığı pekinez cinsi köpeğini hava alması için parka çıkardı. O esnada 2 kişi Ö.Ş’nin yanına gelerek köpeği sevmek istedi. Köpeği kucaklarına alan şahıslar yaşlı adamdan uzaklaşmaya başladı. Şahısların uzaklaştığını gören Ö.Ş., şahıslardan köpeğini vermelerini istedi. 2 kişi Ö.Ş’yi darp ederek köpeği alıp olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ş., hem kendisini darp eden hem de köpeğini çalan 2 kişi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, parkın etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerden birinin M.B. (38) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Gasp ekipleri yaptıkları çalışmalarla M.B’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, köpeğin ise satıldığı öğrenildi. Ekipler köpeği ve diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.



