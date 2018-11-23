Yaşlı adamın otobüste yaptıklarını görenler dehşete düştü!

Olay, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesindeki Ege Bağatur Bulvarı’nda meydana geldi. Emine Özkul yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsünde yolculuk yapan Necmi B., iddiaya göre, butona basıp, durak dışında inmek istedi. Durmaması üzerine sinirlenen Necmi B., otobüs sürücüsü Emine Özkul ile tartışmaya başladı. Otobüsten inmek istediğini tekrarlayan Necmi B., olumsuz yanıt alınca seyir halindeki Özkul’a tekme, tokat ve yumruk attı. Özkul’u döven Necmi B.’ye, otobüstekiler güçlükle engel oldu.

Emine Özkul, direksiyon kontrolünü yitirmemek için otobüsü yol kenarına park etti. Polise haber veren yolcular, kaçmaması için saldırganı otobüste alıkoydu. İhbarla gelen polis ekipleri, Necmi B.’yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Necmi B., Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Otobüste dövülen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Emine Özkul ise beraberindeki bazı yolcularla Akıncılar Polis Merkezi’ne gidip, Necmi B.’den şikayetçi oldu. Olayın etkisinde kalan bazı yolcuların gözyaşı döktüğü görüldü.