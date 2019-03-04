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Yaşlı adamın parası yola saçıldı, insanlar parayı korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Çin’in Xiamen kentinde bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı.

Çin’in Xiamen kentinde bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı. Durumun farkına varmayan yaşlı adam pedal çevirerek uzaklaştı.
Çin’in Xiamen kentinde bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde durumun farkına varmayan yaşlı adamın pedal çevirerek uzaklaştığı görüldü. Paraların döküldüğünü gören insanlar paraların etrafına toplandı. O sırada yoldan geçen iki kurye durarak, paraları korumak için çabaladı. Kısa süre sonra geri dönen yaşlı adam, paralarını yerden toplayarak uzaklaştı.

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