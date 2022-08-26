Yaşlı adamın sır ölümü! Battaniyelere, brandalara sarılarak indirildi... Artık çürümeye başlamış

Erzurum'un Palandöken ilçesinin Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Apartmanı'nda yaşayan Kurt'tan uzun süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Kurt'u evinde ölü bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kontrollerde uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen Kurt'un ölümü, şüpheli bulundu.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olay yeri incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden çürümeye başlayan cesedin apartmanın 4. katından indirilmesi için destek istendi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından doktor ve sağlık ekiplerinin bazı özel müdahaleleriyle Kurt'un cesedi, evdeki battaniyelere ve brandalara sarılarak indirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

(AA)

