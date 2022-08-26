HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı adamın sır ölümü! Battaniyelere, brandalara sarılarak indirildi... Artık çürümeye başlamış

Yaşlı adamın sır ölümü! Battaniyelere, brandalara sarılarak indirildi... Artık çürümeye başlamış

26.08.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adamın çürümek üzere olan cesedi 6 saatlik titiz çalışmayla evinden çıkarabildi. Kontrollerde uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen Şakir Kurt'un ölümü, şüpheli bulundu. Ceset, evdeki battaniyelere ve brandalara sarılarak indirilirken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaşlı adamın sır ölümü! Battaniyelere, brandalara sarılarak indirildi... Artık çürümeye başlamış

Erzurum'un Palandöken ilçesinin Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Apartmanı'nda yaşayan Kurt'tan uzun süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Kurt'u evinde ölü bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kontrollerde uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen Kurt'un ölümü, şüpheli bulundu.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olay yeri incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden çürümeye başlayan cesedin apartmanın 4. katından indirilmesi için destek istendi.

AA-20220826-28737833-28737827-ERZURUMDA_OLUMU_SUPHELI_BULUNAN_KISININ_CESEDI_6_SAATLIK_CALISMAYLA_EVINDEN_CIKARILDI

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından doktor ve sağlık ekiplerinin bazı özel müdahaleleriyle Kurt'un cesedi, evdeki battaniyelere ve brandalara sarılarak indirildi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA-20220826-28737833-28737828-ERZURUMDA_OLUMU_SUPHELI_BULUNAN_KISININ_CESEDI_6_SAATLIK_CALISMAYLA_EVINDEN_CIKARILDI

AA-20220826-28737833-28737831-ERZURUMDA_OLUMU_SUPHELI_BULUNAN_KISININ_CESEDI_6_SAATLIK_CALISMAYLA_EVINDEN_CIKARILDI

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dükkanın önünü süpürüyordu, dehşeti yaşadı! Anbean böyle görüntülendiDükkanın önünü süpürüyordu, dehşeti yaşadı! Anbean böyle görüntülendi
Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"
Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı! Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

İmamoğlu'ndan Gülşen yorumu! 'Sadece bir kişi istedi diye...'

İmamoğlu'ndan Gülşen yorumu! 'Sadece bir kişi istedi diye...'

Müstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa etti

Müstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa etti

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

İlginizi Çekebilir

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.