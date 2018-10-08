Yaşlı adamın topu öğrencilere ulaştırma çabası renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki İbrahim Şenateş, okulun bahçesinden kaçan topa merakı komik anlara neden oldu. Cep telefonu ile görüntülenen anlarda yaşlı amca, topu duvardan aşırma çabasında başarılı olamadı. İbrahim amcanın komik anlarının kaydedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ilçede gündem oldu. (İHA)
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