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Yaşlı adamın topu öğrencilere ulaştırma çabası renkli görüntülere sahne oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Yaşlı adamın topu öğrencilere ulaştırma çabası renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü ilgi gördü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki İbrahim Şenateş, okulun bahçesinden kaçan topa merakı komik anlara neden oldu. Cep telefonu ile görüntülenen anlarda yaşlı amca, topu duvardan aşırma çabasında başarılı olamadı. İbrahim amcanın komik anlarının kaydedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ilçede gündem oldu. (İHA)

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Şanlıurfa yaşlı adam

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