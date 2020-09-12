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Yaşlı adamla polisin ilginç ’maske’ diyaloğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bursa’da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Bursa’da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adam polisini uyarısı ile maskesini takmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Polis ile yaşlı adamın arasındaki yaşanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde denetimlerini sıklaştıran emniyet güçleri, maske kurallarına uymayanlara ise ceza yazdı. Sinanbey Mahallesinde maskesiz gezen 70 yaşındaki A.K isimli yaşlı adamı uyaran polis ekipleri maske takmasını istedi. Bunun üzerine yaşlı adam maskesini taktı. Hakkında işlem yapmak için A.K’dan kimlik isteyen polislere başta kimlik vermemekte ısrar eden yaşlı adama polisler karakola götürüleceğini söylemesi üzerine cebinden kimliğini çıkararak ’aha alın size kimlik beni ceza yemekle mi korkutacak sınız yarın kaymakama çıkacağım’ dedi. Polisler maske takmadığı için yaşlı adama 900 TL ceza kesti. Tutanağa imza atan adama kimliğini veren polisler kendisini bir daha uyararak maskesiz çıkmaması istedi. İyice sinirlenen A.K, "Aha da takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyerek ağzın olan maskeyi çenesinin altına indirerek yoluna devam etti.

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