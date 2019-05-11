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Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Mersin’de yaşlı adamların cebindeki paraları alarak, dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin’de yaşlı adamların cebindeki paraları alarak, dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında kendisini çeken gazetecileri görünce önce kendini yere atmaya kalkan kadın, ardından yüzünü saçlarıyla kapatarak tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de 68 yaşındaki Ş.E. ile M.Z. isimli vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği’ne gelerek bir kadının ceplerindeki cüzdanları alarak içinde bulunan 2 bin lira, 185 dolar, kimlik, banka kartları ve engelli kartının çalındığı ifade ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, verilen ifade doğrultusunda olayın olabileceği yerlerde inceleme yaptı. Bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüpheli şahsın 35 yaşındaki Ç.A. isimli kadın olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda kadını yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadın, müştekiler tarafından da teşhis edildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında kendisini çeken gazetecileri görünce önce kendini yere atmaya kalkan kadın, ardından yüzünü saçlarıyla kapatarak tepsi gösterdi. "Ne çekiyorlar" diyen kadın, "Bunlar ne çekiyor. Allah için çekmeyin. Bunlar niye çekiyorlar. Allah için çektirmeyin" dedi.

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı

Yaşlı adamları dolandıran kadın, görüntülenmemek için elinden geleni yaptı
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