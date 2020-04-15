Yaşlı, alkollü ve öfkeli! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Kaza, Manavgat Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Demirli’nin kullandığı 07 AHL 040 plakalı otomobil, Zübeydehanım caddesinden Sanayi Sitesine girmekte olan Luman Güneytepe’nin (70) kullandığı 07 EAE 94 plakalı motosikletle çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından düştüğü yerden kaldırıldı. Kaza yapan motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını kabul etmemesi ve alkollü olması nedeniyle olay yerine trafik ekibi çağrıldı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Olay yerine gelen trafik ekibi tarafından yapılan alkol kontrolünde Luman Güneytepe’nin 175 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Güneytepe hakkında daha önce 3 kez alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik ekipleri Luman Güneytepe hakkında 4. kez alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL para cezası uyguladı. Muayenesinin de geçtiği belirlenen motosiklet de bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

'OTOPARK PARASINI NASIL ÖDEYECEĞİM'

Motosikleti bağlayarak yediemin otoparkına çekmek üzere olay yerine çekicinin gelmesi ve görevlinin motosikletin anahtarını istemesine tepki gösteren Güneytepe, kendisinin kaza yapmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerek, “Ben motosikletimi hangi para ile geri alacağım. Benim motosikletimden başka bir şeyim yok” dedi. Luman Güneytepe’nin motosikletinin bağlanmaması için çabaları sonucu değiştirmezken, son olarak çekicinin üzerinden kaskını almayı ihmal etmedi.