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Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Antalya’da kendilerini ’Alman Kriminal Polisi’ olarak tanıtıp, yaşlı Alman vatandaşları 103 bin euro dolandırdığı iddia edilen 1’i kadın 4 kişi ‘Işık söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.Almanya’da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşların, kendilerini Alman Kriminal Polisi diye tanıtan şahıslarca dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başladı.

Antalya’da kendilerini ’Alman Kriminal Polisi’ olarak tanıtıp, yaşlı Alman vatandaşları 103 bin euro dolandırdığı iddia edilen 1’i kadın 4 kişi ‘Işık söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Almanya’da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşların, kendilerini Alman Kriminal Polisi diye tanıtan şahıslarca dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başladı. Şahısların ikametgahlarını belirleyen ekipler, bugün ‘Işık Söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. isimli kadın şüpheli ile Y.I., B.Ö. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Sahte iddianame düzenleyip ev adreslerine göndermişler
Yapılan incelemelerde, şahısların yaşlı Alman vatandaşları arayarak kendilerini Alman Kriminal Polisi olarak tanıttıktan sonra müştekilere haklarında tutuklama kararının çıktığını, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halindeyse yakalama işlemini gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şahısların ayrıca evlerinde yapılan aramalarda, Alman vatandaşların ev adreslerine Almanca düzenledikleri sahte iddianameler gönderdikleri ve bu yöntemle 3 müştekiden 103 bin euro dolandırdıkları belirtildi.

"Işığınız söndü mü?"
Daha öncede benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin grubun başı olduğu iddia edilen Y. I.’ya, ’Işığınız söndü mü?’ şeklindeki sorusu ise cevapsız kaldı.

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, ’Alman Kriminal Polisiyiz’ diye dolandırdılar
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