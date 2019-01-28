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Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' iddiasına 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

IĞDIR'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' iddiasına 22 gözaltı

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi de polis tarafından aranıyor.
Iğdır kent merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde işten çıkarılan 3 kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek çalışanların, hastalara işkence yaptığı iddiasında bulundu. Bu kişilerin dilekçesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrası savcılık tarafından, 28 kişi için gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde merkeze operasyon düzenleyen polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, merkezde çalışan 6 kişiyi daha arıyor. Başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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