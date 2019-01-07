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Yaşlı çift, 8 saat arayla hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Hacı Dişli (94) ile eşi Hatice (90), 8 saat arayla yaşamını yitirdi. Yaşlı çiftin cenazesi, yan yana toprağa verildi.

Yaşlı çift, 8 saat arayla hayatını kaybetti

ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Hacı Dişli (94) ile eşi Hatice (90), 8 saat arayla yaşamını yitirdi. Yaşlı çiftin cenazesi, yan yana toprağa verildi.
Bakış Mahallesi'nde oturan Hacı Dişli, cumartesi günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hacı Dişli'nin ölümü eşi Hatice ile çocuklarını üzdü. Yakınlarının defin hazırlığı yaptığı sırada Hatice Dişli de aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. 8 saat arayla vefat eden Dişli çifti, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Yaşlı çift, 8 saat arayla hayatını kaybetti

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