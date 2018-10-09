Yaşlı çift çıkan yangında evde mahsur kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK merkeze bağlı Göğem köyünde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çiftten 77 yaşındaki Haydar Durak hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
Göğem köyünde Durak çiftine ait evde gece saat 23.10 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, alevler evi kısa sürede sardı. Evde oturan Haydar Durak (77) ve Sultan Durak (72) çifti, alevler arasında mahsur kaldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, yaşlı çiftin kurtarılması içinde yoğun çaba sarf edildi. Alevler, güçlükle söndürüldü. Evde mahsur kalan yaşlı çiftten Haydar Durak hayatını kaybetti, Sultan Durak ise yaralı olarak 112 Ambulans ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sultan Durak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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