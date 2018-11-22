Yaşlı çift, kömür sobasından zehirlendi

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, bağ evindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Veli Çöp (90) yaşamını yitirdi, eşi Ayşe Çöp (84) ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Tire'nin kırsal Kireli Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Veli- Ayşe Çöp çifti, dün gece kömür sobasını yakarak, uyudu. Bu sabah eve gelen oğulları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken, bulunca 112 Acil Servis ile jandarmaya haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan yaşlı çiften Veli Çöp'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Baygın yatan Ayşe Çöp ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Çöp'ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Çöp çiftinin kaldığı evin bacasının fırtına ve sağanakta hasar gördüğü, bu nedenle zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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