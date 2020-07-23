Yaşlı çift, paylaştıkları fotoğraflarda stilleriyle ışık saçıyor

83 yaşındaki Wan-Ji ve karısı 84 yaşındaki Sho-Er, işlettikleri çamaşırhanede kalan kıyafetlerle muhteşem pozlar veriyor. Karizmatik ikili, görünümleri ve hazırcevaplılıklarıyla interneti tam kalbinden yakalamayı başardı. Kendisini oldukça genç hisseden ikili, her yaşta stil sahibi olunabileceğini gösterdi.

Boredpanda’ya konuşan Wan-ji ve Sho-Er’in torunu, büyükanne ve büyükbabasının “Eğer ruhumuzu genç tutarsak, yaşlandığımızda bile iyi görünebilirz, kendinizi sınırlandırmayın” dediğini aktardı.

TAYVANLI ÇİFT VİRAL OLDU

UNUTULAN KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

GİYSİLERİN BAZILARI ONLARCA YILDIR BURADA

ESKİ GİYSİLERLE DE STİL SAHİBİ OLUNABİLİR

YÜZLERCE TAKİPÇİLERİ VAR

YAŞ ENGEL DEĞİL

İkilinin torunu büyük anne ve babasının insanlar tarafından çok sevilmesine oldukça şaşırdıklarını söyledi. Torunlarının anlattığına göre çift, her yaştan insana gardroplarına bir göz atmasını ve giysilerini daha önce hiç giymedikleri bir şekilde giyerek fark yaratabileceklerini tavsiye ediyor.

Tayvanlı çiftin Instagram hesabını şimdilik 74.6 bin kişi takip ediyor, ancak takipçilerine her gün yüzlerce insan ekleniyor.

Instagram projesi ise, torunlarının fikri. Torunları dükkanda unutulan giysileri giyerek poz vermesini isteyince ikili de her yaştan insanın stil sahibi görünebileceğini kanıtlamış oldu.