Yaşlı çift sandık başına yalın ayak gitti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sandık başına yalın ayak giden yaşlı çift, meraklı bakışların hedefi oldu.

24 Haziran seçimlerine yalın ayak giderek oy kullanan Emine Yılmaz (70) ve eşi Mahmut Yılmaz (71)i, bu geleneklerini 31 Mart yerel seçimlerde de sürdürdü. Evlerinden oy kullanacakları Atatürk Ortaokuluna yalın ayak 2 kilometre yürüyen ve 1086 numaralı sandıkta oy kullanan çift, seçimlerde beka vurgusu yaparak, millet için yola çıktıklarını söylediler. Yaşlı çift tekrar evlerine yalın ayak döndü.



