HABER
  4. Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Mustafa Güllü (88) ve Esme Güllü (68) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Mustafa Güllü (88) ve Esme Güllü (68) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Esme ve Mustafa Güllü çifti dün gece uyumadan önce kömür sobasını yaktı. Bugün sabah saatlerinde ikiliden haber alamayan komşuları ve yakınları, evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca endişelenen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Güllü çiftinin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Evin salonuna giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esme ve Mustafa Güllü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çiftin cansız bedenleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Yer: Edirne! Binlerce kişi akın ettiYer: Edirne! Binlerce kişi akın etti
Kadıköy'de dehşet! Eşi ve annesini sokak ortasında katletti!Kadıköy'de dehşet! Eşi ve annesini sokak ortasında katletti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Edirne! Bocuk Gecesi'ne binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Kadıköy'de kan donduran olay! Cezaevinden çıkan şahıs eşi ve annesini sokak ortasında katletti!

Kadıköy'de dehşet! Eşi ve annesini sokak ortasında katletti!

Yeliz Yeşilmen'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrı: Plaket bekliyorum

Yeşilmen'den şaşırtan çağrı: Plaket bekliyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı: İBB'ye bin kişi alınacak (İBB iş ilanları)

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

198 yıl hapis cezasına çarptırılan Ponzi Arzu’nun avukatı konuştu: Yasaya aykırı

Ponzi Arzu’nun avukatı konuştu: Yasaya aykırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.