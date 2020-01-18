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  4. Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:09 | Son Güncelleme

  HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Mustafa Güllü (88) ve Esme Güllü (68) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Mustafa Güllü (88) ve Esme Güllü (68) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Esme ve Mustafa Güllü çifti dün gece uyumadan önce kömür sobasını yaktı. Bugün sabah saatlerinde ikiliden haber alamayan komşuları ve yakınları, evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca endişelenen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Güllü çiftinin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Evin salonuna giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esme ve Mustafa Güllü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çiftin cansız bedenleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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