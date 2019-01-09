HABER

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 21:41 | Son Güncelleme

Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ( DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ali ve Ayşe Yalçın çifti hayatını kaybetti.

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ( DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ali ve Ayşe Yalçın çifti hayatını kaybetti.
Olay, Simav’a 30 kilometre uzaklıktaki Yeniköy’de meydana geldi. Köyde yaşayan 5 çocuk babası Ali (79) ve eşi Ayşe Yalçın çifti, dün gece sobada yaktıkları kömürden sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Öğle saatlerine kadar kendilerinden haber alamayan Yalçın ailesinin yakınları, eve gidip yaşlı çifti kontrol etmek istedi. Yalçın ailesini kanepe üzerinde ölü vaziyette bulan yakınları, durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yalçın çiftinin öldüğü belirlendi. Ali ve Ayşe çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıKamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Fuel oil yakıt tankında yangın çıktıFuel oil yakıt tankında yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Ünlü şarkıcı hakkında şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Ünlü şarkıcı hakkında şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.