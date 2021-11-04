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  4. Yaşlı çift varını yoğunu 'sahte savcıya' kaptırdı! 400 bin lira bir çırpıda gitti

Yaşlı çift varını yoğunu 'sahte savcıya' kaptırdı! 400 bin lira bir çırpıda gitti

04.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtan bir şahıs, ağına düşürdüğü yaşlı çiftin 30 yıllık birikimi olan yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dolandırıcıyı paralarla birlikte yakalandı.

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ticari taksi ile köye gelen bir şahıs, köyde yaşayan Emin Cıbır (79) ile Fatma Cıbır (83) çiftinin yaşadığı evi vatandaşlara sorduktan sonra, Emin Cıbır'ı telefonla aradı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Cıbır'ın kızı Yeter Cıbır ile telefonla konuşmaya başladı. Bir soruşturma sebebi ile evlerinde arama yapılacağını söyleyen şahıs, Cıbır ailesinin evine giderek, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen Cıbır çifti, para ve ziynet eşyalarını kendini savcı olarak tanıtan şahsa teslim etti. Para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksiyle köyden ayrılan şahıs, kayıplara karıştı.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan Cıbır ailesi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı çifti dolandıran şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları koordineli çalışma neticesine, Çorum'da da bir kişiyi daha dolandırdığı öğrenilen şahıs, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAFAMIZI KARIŞTIRDI"

Yaşadıkları olayı anlatan Yeter Cıbır, "Evde otururken telefon geldi. Babamın evde olup olmadığını soran şahıs, 'Evinizde tabanca, silah var mı?' dedi. 'Yok' dedim. 'Altınınız, paranız var mı?' diye sorunca 'Biraz var' dedim. Daha sonra, 'Jandarmalar geliyor, evinizi arayacak. Biz polisiz, jandarmayız, savcıyız’ dedi. İnandım. Telefonla konuşurken bir anda bir adam kapıya dikildi. Telefondaki şahıs sorular sormaya devam ediyordu. ‘Altını ve parayı getir, jandarmaya ver’ dedi. Tutanak gibi bir şey tuttu, imzaladım. Bu tapu gibi, senedin olacak, sakla, onu kimseye gösterme’ dedi. Bir de bir adam, bizim ineğimizi almış parasını vermemişti, o durumu da anlatmıştım. ‘Tamam, ben jandarma gönderirim, onu da alırım. 15 dakikaya gelin paranızı alın’ dedi. Konuşmaya devam ederken, kapı açıldı eniştem geldi. Eniştem kiminle konuştuğumu sordu. Telefondaki kişi, ‘Eniştene ver telefonu’ dedi. Enişteme, ‘Paranız varmış, aldık. Gel paranızı verelim’ dedi. Eniştem de Osmancık’a gitti. 'Telefonu kapatmayın,15 dakikaya enişten gelince ona paranızı vereceğiz’ diyor ben de seviniyorum, paramızı almışlar diye. Ne bileyim, inandım. Annem, hasta, babam hasta ben hasta, kafamızı karıştırdı" dedi.

"20-30 SENELİK BİRİKİMLERİYDİ"

Dolandırıcının, ticari taksi ile köye geldiğini ifade eden Cıbır ailesinin kızı Yücel Demir ise, “Ekmek yapıyorduk. Ticari taksi ile gelen biri elinde telefonla konuşa konuşa 'Emin Cıbır’ın evini arıyoruz' diyerek yanımızdan gitti. Babamla kardeşime, 'Parayı getir' demişler bunlar da getirmiş. Ben duyunca hemen geldim ne oldu diye sordum. ‘Biz çarpıldık, altınları verdik adam gitti’ dediler. Yaklaşık 300-400 bin liralık birikimleri vardı. Aldıkları maaşı harcamıyorlardı. 20-30 senelik birikimleriydi” diye konuştu.

"YER DELİNDİ, YERİN İÇİNE GİRDİ! KAYBETTİM ADAMI"

Birikimini dolandırıcılara kaptıran Emin Cıbır ise, olay anını anlatarak, “Dolandırıcı evden çıktıktan sonra bir anda kayboldu. Telefonla konuşuyordu, ben dinledim. 'Sen de dolar varmış getir, bakalım' dedi. Ben de getirdim, baktı. 'Sayamadım burada, aşağıya ineyim ışıkta sayayım' dedi. Çıktı dışarı, ben de peşinden çıktım yer delindi, yerin içine girdi, kaybettim adamı” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Çorum
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