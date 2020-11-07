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Yaşlı çiftçi bıçaklayan kişi kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 01:35 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşlı bir çifti bıçaklayan kişi, olayın ardından kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Olay, Çorum’da Cengizhan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşlı bir çifti bıçaklayan kişi, olayın ardından kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Çorum’da Cengizhan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı çift C.Ç. (66) ve M.Ç.(68) husumetli olduğu komşusu M.B. (59) tarafından bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayın ardından M.B. bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan yaşlı çift, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.B’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için hastane morguna kaldırıldı. M.B.’nin psikolojik sorunlarının olduğu, cinayet suçundan 20 yıl hapis yattığı ve 2 yıl önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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