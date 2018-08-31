Yaşlı çifte belediye sahip çıktı

Van Büyükşehir Belediyesi, ev kirası ve elektrik faturalarını ödemediği için ev sahibi tarafından sokağa atılan yaşlı çifti misafirhaneye yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası 68 yaşındaki Mahir Kaya ile işitme engelli 67 yaşındaki eşi Münevver Kaya maddi imkansızlıklardan dolayı oturdukları evin kirasını ödeyemedi.

Birkaç aylık kirası geçen ve elektrik borçlarını ödeyemeyen yaşlı çift, ev sahibi tarafından eşyaları ile evden çıkarıldı. Sokakta kalan çifte Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sokaktan alınan çift, Büyükşehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi. Çifte ait eşyalar da depoya alındı.

Kaya çifti, misafirhanede çok iyi şartlarda kaldıklarını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Bizi bu zor günde yalnız bırakmadı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yaşlı çift, yeni bir eve yerleştirilinceye kadar misafirhanede konuk edilecek.

