Yaşlı çifte dehşeti yaşattı! Özel Harekat 2 saatlik operasyonla yakaladı

Olay, saat 19:00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan fakat isminin Cengiz Ö. olduğu öğrenilen şahıs, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra aynı cadde üzerinde bulunan Meliha (76) ve Salim Şahin ( 78) çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi.

CEP TELEFONUNU ALMAYA ÇALIŞTI

Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Bu sırada Parkinson hastası Salim Şahin, cep telefonunu vermemek için direnip tepki gösterince Cengiz Ö. panik olup Şahin çiftinin evine girdi. Şüpheli kapıyı üzerine kilitlerken, dışarıda kalan Şahin çifti ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KIRDIĞI CAMLARDAN SANDALYE ATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri Cengiz Ö.’yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada şüpheli kapının camlarını kırarken, beyaz perdeleri üzerine geçirip anlamsız hareketler yapmaya başladı. Şüpheli şahıs, kırdığı camlardan dışarıya sandalye de attı.