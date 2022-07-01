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Yaşlı çifte evlat dayağı! Vicdansızca öldüresiye dövdü, yerlerinden kalkamadılar

01.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta meydana gelen korkunç olayda 78 ve 71 yaşındaki Bozel çifti oğullarının saldırısına uğradı. Yaşlı çifti baston, koltuk değneği ve balta sapıyla döven acımasız oğul, anne ve babasını feci şekilde darp etti. İşkence sonrası yaklaşık 3 saat yerde kalan yaşlı çift ayağa kalkamazken aile, kendi öz oğullarından şikayetçi oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Bozel, ''Bizi bu hale oğlumuz getirdi. Kimsemiz yok zaten. Hiçbir şey yokken böyle olduk. Dayağı yedik'' dedi.

Yaşlı çifte evlat dayağı! Vicdansızca öldüresiye dövdü, yerlerinden kalkamadılar

Sinop’un Dikmen ilçesi Kanlıçay köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Fatma Bozel ve eşi 71 yaşındaki Kemal Bozel, oğlu Y. Bozel tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olay, 28 Haziran Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evine dönen ve anne- babasından arabasına parça almak için para isteyen Y. Bozel, istediği parayı alamayınca onlara saldırdı. Anne ve babasına bastonla, koltuk değnekleriyle, balta sapıyla saldıran Bozel, akşam 20.30 saatlerinden itibaren 22.30’a onlara kadar işkence yaptı. İşkence sonrası yaklaşık 3 saat yerde kalan yaşlı çift ayağa kalkamadı. Daha sonra Kemal Bozel’in ayağa kalkıp evden telefonu almasıyla komşusunu aradığını ve ambulans istediği öğrenildi.

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Gece 02.00’de komşuları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldıran çiftin vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirtilirken aile kendi öz oğullarından şikayetçi oldu.

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''BİZİ BU HALE OĞLUMUZ GETİRDİ''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Bozel, “Bizi bu hale oğlumuz getirdi. Kimsemiz yok zaten. Hiç bir şey yokken böyle olduk. Dayağı yedik. O akşam oğlum birden geldi kapının önünde birden oldu bu olay. Olay bu. Yemek yiyorduk sonra kapının önüne çıktık bu hale geldik” dedi.

Anne-babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y. Bozel (47), 29 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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