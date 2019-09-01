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Yaşlı çifte kapkaç şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Antalya’da sokak ortasında eşiyle birlikte yürüyen yaşlı kadının boynundan altın kolyesini çalıp kaçan şüpheli, olayın gerçekleştiği bölgenin 200 metre uzağında polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Antalya’da sokak ortasında eşiyle birlikte yürüyen yaşlı kadının boynundan altın kolyesini çalıp kaçan şüpheli, olayın gerçekleştiği bölgenin 200 metre uzağında polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kolyesine 10 dakikada kavuşan yaşlı kadın, “Allah razı olsun polisimizden. Çok korkmuştum” dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte sokakta yürüyüş yapan Şengül Sezer ne olduğunu anlayamadan bir gencin saldırısına uğradı. Boynundaki iki kolyeden birisini söküp alan şüpheli, hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer’in eşi kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Çiftin ihbarı üzerine yakın bölgedeki Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, ara sokaklara yayıldı. Verilen eşkal üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi olayın gerçekleştiği bölgenin 200 metre ilerisinde kaçarken kıskıvrak yakaladı. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli B.S.’nin (24) üzerinde yapılan incelemede, Sezer’e ait altın kolye çıktı. B.S., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Çok korktum”
Çok korktuğu gözlenen Şengül Sezer ile yanındaki eşi, olayın gerçekleşmesinden 10 dakika sonrası zanlının yakalandığını duyunca mutluluk yaşadı. Kolyesine kavuşan Şengül Sezer, “Allah razı olsun polisimizden. Çok korkmuştum” dedi.

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı çifte kapkaç şoku
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