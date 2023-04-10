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  4. Yaşlı çifti 'feci olay' ayırdı! Kahreden detay: 3 gün önce...

Yaşlı çifti 'feci olay' ayırdı! Kahreden detay: 3 gün önce...

10.04.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde balkondan eve girişi sağlayan yük asansöründeki halatın kopması sonucu Muharrem Aloğlu (82) hayatını kaybetti, eşi Gıymet Aloğlu (62) ise yaralandı. Aloğlu çiftinin kazadan 3 gün önce, 5 Nisan'da evlendikleri öğrenildi.

Yaşlı çifti 'feci olay' ayırdı! Kahreden detay: 3 gün önce...

Olay, 8 Nisan'da Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Birinci katta oturup, merdiven çıkmakta zorlanan Muharrem Aloğlu'nun kendi imkanları ile balkondan eve girişi sağlayacak şekilde yaptırdığı yük asansörünün çelik halatı koptu.

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Halatın kopması ile asansör, 4 metre yükseklikten yere çakıldı.

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KAHREDEN DETAY... OLAY YAŞANMADAN 3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER

İçindeki Muharrem Aloğlu ile 5 Nisan'da evlendiği eşi Gıymet Aloğlu yaralandı.

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MUHARREM ALOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Muharrem Aloğlu hastanede hayatını kaybetti, eşi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gıymet Aloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Muharrem Aloğlu'nun cenazesi ise Gökçebey ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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TERS TUŞA BASINCA HALAT GERİLİP KOPMUŞ

Mutlu Başoğlu, dedesinin evlendiği gün kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu.

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DOKTOR İÇERİDEN ÇIKINCA 'BAŞINIZ SAĞ OLSUN' DEDİ

İsmail Aloğlu (65) ise ağabeyi için gözyaşı dökerek, "Aşağı inecekleri zaman yukarı basmışlar. Daha sonra halat kopmuş, düşmüşler. Hastaneye götürdüler. Ağabeyim için çok çaba harcadılar. Fakat doktor içeriden çıkınca 'Başınız sağ olsun' dedi. Yengemin de kırıkları varmış. Bolu'ya sevk ettiler. Yengemi de ameliyata almışlar. Durumu kötüymüş. İyileşmesi birkaç sene alırmış. Ağabeyim yardımsever birisiydi" dedi.

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(DHA)

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