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  4. Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Halil İbrahim Dombaylı (61), 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Halil İbrahim Dombaylı (61), 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Yaşariye Dombaylı tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, 22 Aralık'ta pazar günü Kula'ya bağlı Akgün Mahallesi Nine Hatun Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Halil İbrahim Dombaylı ve eşi Yaşariye Dombaylı, akşam saatlerinde ısınmak için evdeki sobayı yaktı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı, Halil İbrahim Dombaylı ve eşi Yaşariye Dombaylı'yı zehirledi. Yaşlı çiftten haber alamayan damat Sadık Yılmaz eve geldiğinde, Dombaylı çiftini hareketsiz yatarken buldu. Dombaylı çifti, durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çift, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Salihli ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Yaşariye Dombaylı, hayati tehlikeyi atlattı ve taburcu oldu. Eşi Halil İbrahim Dombaylı ise dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Halil İbrahim Dombaylı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bugün yakınları tarafından alınan cenaze Kula'ya getirildi. Halil İbrahim Dombaylı, ikindinin ardından Gidişler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kula Ebedi Mekanı'na toprağa verildi.

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