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Yaşlı çifti ölüm ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evde eşiyle birlikte yaşayan Helim Ali Yaman (90) ve eşi Şerife Yaman (90) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının fark edilmesi üzerine komşuları tarafından Şerife Yaman yanmaktan son anda kurtarılarak olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın sebebiyle tavanın göçmesi sonucu evin içerisinde bulunan Helim Ali Yaman’ın yanmış vaziyetteki cansız cesedine ulaşıldı. Helim Ali Yaman’ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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