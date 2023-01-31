HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı çiftin acı sonu! Köy muhtarı, sandalye çamaşır ipiyle asılı halde buldu

Yaşlı çiftin acı sonu! Köy muhtarı, sandalye çamaşır ipiyle asılı halde buldu

31.01.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları durumu muhtara bildirdi. Evi kontrole giden köy muhtarı acı olayda, Ali Tetik'i (70) sandalyede çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik (65) ise evin holünde ölü halde buldu. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Yaşlı çiftin acı sonu! Köy muhtarı, sandalye çamaşır ipiyle asılı halde buldu

Giresun'daki olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu köyünde meydana geldi. Ali- Sevim Tetik çiftinden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi.

MUTFAK CAMINDAN BAKINCA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından evin içerisini kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik’in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

giresunda-kari-koca-evde-olu-bulundu_3508_dhaphoto3

İPLE ASILI BULDU

Eve giren ekipler, Ali Tetik’in çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik’in de holde hareketsiz olarak yattığını tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Görele Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

Boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu Boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdularSon dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular
Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...
Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!
Anahtar Kelimeler:
vefat Giresun

En Çok Okunan Haberler

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde

İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde

Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"

Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"

Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!

Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!

Milyonları ilgilendiriyor! Beklenen haber geldi

Milyonları ilgilendiriyor! Beklenen haber geldi

İstanbul'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu!

İstanbul'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.