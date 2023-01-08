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Yaşlı çiftin acı sonu! Yakınları cansız bedenini buldu

08.01.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Yaşar-Zeynep Karayel çifti sobadan sızan gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti. Acı olay yakınlarının çiftten haber alamamasıyla ortaya çıktı. Talihsiz çift, evlerinde cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı çiftin acı sonu! Yakınları cansız bedenini buldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

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YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Olay, ilçeye bağlı Kirkille Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar Karayel (85) ve eşi Zeynep Karayel’den (79) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yaşlı çiftin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karayel çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edildi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından Karayel çiftinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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zehirlenme soba gaz

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