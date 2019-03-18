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Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Mehmet Nuri Mergen (80) ve eşi Nazmiye Mergen'in (80) ev almak için 25 yılda biriktirdiği, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk lirası, oturdukları eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Mehmet Nuri Mergen (80) ve eşi Nazmiye Mergen'in (80) ev almak için 25 yılda biriktirdiği, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk lirası, oturdukları eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Parayı, merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini dile getiren çift, polise başvurup, hırsız ya da hırsızların yakalanmasını istedi.
Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan emekli itfaiye amiri Mehmet Nuri Mergen ve eşi Nazmiye Mergen, 25 yıl boyunca kazançlarıyla altın ve döviz yaptı. Biriktirdikleri bir miktar Türk lirası ve 8 bin 600 dolar ile 8 altın bileziği karton kutu içine koyarak, kanepenin altında saklayan çiftin evine, önceki gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hırsızlık yapmak için girdi. Mergen çifti yokken, evdeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk lirası çalındı. Eve gelince hırsızlık olayını fark eden çift, polise başvurdu. Eve gelen polisler, yaptıkları detaylı incelemenin ardından Mergen çiftinin parasını ve altınlarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'25 YILLIK EMEĞİMDİ'
Mehmet Nuri Mergen, çalınan para ile altınları merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini belirterek, "25 yıllık emekliyim. Yaşlılıktan dolayı merdivenleri kullanamıyoruz. Birikimlerimiz ile asansörlü bir ev almak istiyorduk. 8 bin 600 dolar, 10 bilezikten 2 tanesini düşürmüşler. 8 tanesini almışlar. Yaklaşık 100 bin TL paramızı çalmışlar. Bu benim 25 yıllık emeğimdi. 1996'dan bu yana biriktirdiğim paraydı. 1993'te emekli oldum, o günden bu güne birikimlerimdi. Zaten insan olsalar almazlardı" dedi.
Nazmiye Mergen ise "25 yıldır kuruş kuruş biriktirdik. Ev almak istedik. Evimiz var ama merdivenleri çıkamıyoruz" diye konuştu.

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Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındıYaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındıYaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı

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