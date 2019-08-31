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Yaşlı çiftin hac parası, yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Cihan Gönendi'ye (65) ait  ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yaşlı çiftin hac parası, yangında kül oldu

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Cihan Gönendi'ye (65) ait ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından evde inceleme yapan ekipler, Gönendi çiftinin hacca gidebilmek için biriktirdiği 15 bin lira paranın yaklaşık yarısının yandığını belirledi.
Yangın, ilçeye bağlı Sebil Mahallesi'ndeki iki katlı köy evinde çıktı. Evinden alevlerin yükseldiğini fark eden Cihan Gönendi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından evde inceleme yapan ekipler, yangının elektrik kontağından çıktığını saptadı. Daha sonra evde zarar tespiti için çalışma yapan itfaiye ve jandarma ekipleri, çiftin hac için biriktirdiği 15 liranın yaklaşık yarısının yandığını belirledi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Yaşlı çiftin hac parası, yangında kül oldu

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