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  4. Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı

Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı

31.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde adliyeye yetişmeye çalışan yaşlı çiftin içinde olduğu hafif ticari araç, ısınmak için klimayı açtıkları sırada alev alev yandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde adliyeye yetişmeye çalışan yaşlı çiftin içinde olduğu hafif ticari araç, ısınmak için klimayı açtıkları sırada alev alev yandı. Çiftin son anda indiği araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay sabah 08.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay Niyazi Uçar, Kocaeli Adliyesi’ndeki duruşmalarına yetişmek için Akmeşe’den eşi Hilmiye Uçar ile birlikte idaresindeki Ford marka 41 FF 638 plakalı hafif ticari araçlarına binerek yola çıktı. Adliyeye 300 metre kala Hilmiye Uçar, üşüdüğünü söyleyerek eşine klimayı açmasını söyledi. Niyazi Uçar’ın klimayı açması sonrasında yanık kokusu alan Hilmiye Uçar, ayağının altından dumanlar geldiğini görünce eşini uyardı. Dumanları gören çiftin yolun sağına çekerek indikleri araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Çiftin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen araçtan son anda inen çift olayın şokunu üzün süre üzerinden atamadı. Yanan araç çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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