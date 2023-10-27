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Yaşlı çiftin 'kaderin böylesi' dedirten ölümü! Biri 73, diğeri 68 yaşındaydı...

27.10.2023 16:31 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Bölüntü Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Ömer Kaya ile eşi 68 yaşındaki Menekşe Kaya, 24 saat arayla vefat etti. Yaşlı çiftin ölümü 'kaderin böylesi' dedirtti... Dün Ömer Kaya'nın cenazesini toprağa veren köylüler, bugün de Kaya'nın eşini toprağa verdi. 24 saat arayla vefat eden karı koca yan yana toprağa verilirken, hikayeleri herkesi duygulandırdı.

Yaşlı çiftin 'kaderin böylesi' dedirten ölümü! Biri 73, diğeri 68 yaşındaydı...

Kaderin böylesi dedirten olay, ilçeye bağlı Kırsal Bölüntü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 2 çocuk babası 73 yaşındaki Ömer Kaya, kalp yetmezliği nedeniyle Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi 26 Ekim Perşembe günü saat 11.00’da mahalle mezarlığında toprağa verildi.

TEDAVİ GÖREN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaya'nın ölümünün ardından 24 saat sonra yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören eşi 68 yaşındaki Menekşe Kaya da hayata gözlerini yumdu.

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Bir gün önce Ömer Kaya'nın cenazesini toprağa veren köylüler bugün de eşini toprağa verdi.

Hastalıklarının tedavisi nedeniyle bir süredir birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalan Kaya Çifti, bir gün arayla yan yana mezarlara defnedilirken, Ömer-Menekşe Kaya Çifti'nin hikayeleri herkesi duygulandırdı. (İHA)

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