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Yaşlı çiftin katil zanlıları adliyede

23.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 4 zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tümenli Mahallesinde meydana gelen olayda, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 4 zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tümenli Mahallesinde meydana gelen olayda, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca akrabaları şüphelenip durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karıkocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı çalışmada emekli çiftin evde olmadığı sırada eve A.Ü., O.Ü., AA, ve E.K.’nin hırsızlık amaçlı girdiğini evde bulunan 7 bileziği çaldıklarını ancak bu sırada karı kocanın eve geldiğini bu nedenle çifti silahla öldürdüklerini belirledi.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Karaisalı Adliyesi’ne sevk edildi.
Öte yandan O.Ü’nün emekli öğretmen Elif Atay’ın eski öğrencisi olduğu öğrenildi.

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