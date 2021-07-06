Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti! 80 yaşındaki kocasını bastonla öldürdü

Gulf Today'in aktardığına göre bir hastane, hayatını kaybeden bir kişinin kafasında ve vücudunun farklı bölgelerinde darba bağlı yaralar tespit etti. Hastane yönetimi bunun ardından polis ekipleriyle temasa geçti.

Haberde kavganın, duyma bozukluğundan mustarip olan yaşlı kadının, kendisine seslenen eşine cevap vermemesi sebebiyle çıktığı yazıldı. Yetkililer yaptıkları soruşturmayla, sözlü tartışmanın ardından yaşlı adamın eşini bastonla dövmeye çalıştığını, kadının bunu kapıp adamı dövdüğünü ortaya çıkardı.

TUTUKLANDI

Yaşlı kadın, eşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, kendisini savunmaya çalıştığını ve yaşanan arbedenin ardından adamın kendisini yaraladığını iddia etti. Kadın, eşi yere düşünce hastaneye kaldırılması için komşuları aradığını ancak yaşı sebebiyle kendisinin gitmediğini ve evdeki kan izlerini temizlediğini söyledi. Polis ekipleri yaşlı kadını tutukladı. Çiftin isimleriyse açıklanmadı.

