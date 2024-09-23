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  4. Yaşlı çiftin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı! Kız isteme merasimi için Konya'ya gitmişler

Yaşlı çiftin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı! Kız isteme merasimi için Konya'ya gitmişler

23.09.2024 20:13
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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda dün gece karı-kocanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftin kız isteme merasiminden döndükleri esnada kazaya karıştıkları öğrenildi. Son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çift, yan yana defnedildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan ve yol yapımı sebebi ile araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Salim Kaba (75) idaresindek otomobil, önündeki otomobile çarptı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde bulunan araca çarptı. LPG'li olduğu öğrenilen otomobil alev topuna döndü.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada Saadet Kaba (73) yanan otomobilde, eşi Salim Kaba ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KARI KOCA YAN YANA DEFNEDİLDİ!

Kazada hayatını kaybeden yaşlı çift, Pamukova Elperek Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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Öte yandan, kazaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Dört çocuk sahibi olan çiftin Salim Kaba'nın yeğenine kız isteme merasimi için Konya'ya gittikleri ve dönüşte kazaya karıştıkları öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza çift
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