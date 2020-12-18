Yaşlı çiftin ölümü "terör" olarak nitelendirildi

Queensland Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Tracy Linford, olaya ilişkin yaptığı açıklamada dün polislerin, kendilerine bıçakla saldırdığı gerekçesiyle otobanda vurarak öldürdükleri Somali kökenli Raghe Abdi’nin yaşadığı yerin yakınında bugün 86 ve 87 yaşlarındaki çiftin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Linford, olaya ilişkin detaylı bilgi vermezken cinayet dedektiflerinin Abdi’nin yaşlı çiftin evinde bulunduğuna yönelik kanıt bulduklarını aktardı.

Polis Komiseri Katarina Carrol da "aşırılık yanlılarının tek başına hareket ettiğini" belirterek, "Bunu, terör vakası olarak ilan etmenin dışında bir tercihimiz yoktu." ifadesini kullandı.

Polisten, Abdi’nin ölümüne ilişkin dün paylaşılan bir raporda, Somali kökenli Abdi'nin elinde bıçak olduğu, sözlü ve fiziksel saldırıda bulunarak polisleri tehdit ettiği kaydedilmişti.

Ayrıca raporda, 2019’da terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Somali’ye gitmek istediği gerekçesiyle Abdi’nin terörle mücadele bürosu tarafından takip edildiği belirtilmişti.

Polislerin müdahalesi sırasında Abdi'nin bıçak çekmesi üzerine polisin silah kullanmak zorunda kaldığı savunulmuştu.