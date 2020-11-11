HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı çiftin yaşadığı evde yangın çıktı, Suluova itfaiyesi uyardı

Yaşlı çiftin yaşadığı evde yangın çıktı, Suluova itfaiyesi uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Amasya’da yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Amasya’nın Suluova ilçesine 30 km uzaklıktaki Kuzualan köyünde İdris Keleş ve eşinin yaşadığı evde saat 12.00 sıralarında bacadan kaynaklanan yangın çıktı.

Amasya’da yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Amasya’nın Suluova ilçesine 30 km uzaklıktaki Kuzualan köyünde İdris Keleş ve eşinin yaşadığı evde saat 12.00 sıralarında bacadan kaynaklanan yangın çıktı. Çıkan yangında evin çatısı ve bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangına olumsuz hava koşullarının ve bacaların temizlenmemesinin neden olduğunu düşünüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, büyük çapta maddi zarar oluştu.

İtfaiyeden vatandaşlara uyarı
Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, kış aylarına girmeden, muhtemel baca yangınlarına karşı soba ve baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından da önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep oluyor. Tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Mahalle bekçisinin paylaşımı tepki çekti! Flaş gelişme
Mahalle bekçisinin paylaşımı tepki çekti! Flaş gelişme
Çocuk parkında terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma
Çocuk parkındaki görsellere soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakaları arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı
Vakalar arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı
Son dakika: Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı
'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, çoraplardan çıkan şoke etti
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.