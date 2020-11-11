Yaşlı çiftin yaşadığı evde yangın çıktı, Suluova itfaiyesi uyardı

Amasya’da yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Amasya’nın Suluova ilçesine 30 km uzaklıktaki Kuzualan köyünde İdris Keleş ve eşinin yaşadığı evde saat 12.00 sıralarında bacadan kaynaklanan yangın çıktı. Çıkan yangında evin çatısı ve bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangına olumsuz hava koşullarının ve bacaların temizlenmemesinin neden olduğunu düşünüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, büyük çapta maddi zarar oluştu.

İtfaiyeden vatandaşlara uyarı

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, kış aylarına girmeden, muhtemel baca yangınlarına karşı soba ve baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından da önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep oluyor. Tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor" denildi.

