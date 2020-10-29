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Yaşlı çiftten 3 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 23:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir anda ortadan kaybolan yaşlı çiftin bulunması için jandarma arama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir anda ortadan kaybolan yaşlı çiftin bulunması için jandarma arama çalışması başlattı. Çiftten 3 gündür haber alınamazken, cep telefonlarının evlerinde olduğu öne sürüldü.
Olay, Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal’dan (64) 3 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arama çalışması başlattı. Uysal çiftinin evlerinde yapılan aramada ise çifte ait cep telefonlarının bulunduğu öne sürüldü. Uysal çiftinin bulunması için bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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