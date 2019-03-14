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Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Konya’da 98 yaşındaki emekli kadın doktor, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Konya’da 98 yaşındaki emekli kadın doktor, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yaşlı kadının odasında devrilen elektrikli sobadan çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Melikşah Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan annesini her gün kontrole gelen Mehmet Ali Eren bu sabah da annesinin yanına geldi. Eve giren Mehmet Ali Eren, annesinin odasında bulunan elektrikli sobanın devrildiğini ve annesi Türkan Duru Eren’in de hareketsiz yattığını gördü. Annesini uyandırmaya çalışan oğlu başarılı olamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 98 yaşındaki emekli jinekolog Türkan Duru Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri, 2 katlı müstakil evde yaşayan Türkan Duru Eren’in hayatını kaybettiği ve yanık kokusu gelen odada incelemelerde bulundu. Türkan Duru Eren’in ilk belirlemelere göre ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan küçük çaplı yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkan Duru Eren’in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
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