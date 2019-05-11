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Yaşlı erkekleri kandırıp, cüzdanlarını çalan kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

MERSİN'de yaşlı erkekleri kandırarak, cüzdanlarını çalan 35 yaşındaki kadın, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan kadın kendisini görüntüleyen basın mesnuplarını görünce, "Allah için çekmeyin.

Yaşlı erkekleri kandırıp, cüzdanlarını çalan kadın tutuklandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yaşlı erkekleri kandırarak, cüzdanlarını çalan 35 yaşındaki kadın, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan kadın kendisini görüntüleyen basın mesnuplarını görünce, "Allah için çekmeyin. Bunlar niye çekiyorlar? Allah için çektirmeyin" diyerek, yalvardı.
Mersin'de yaşayan Ş.E. ile M.Z. isimli 2 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne başvurarak, arkadaşlık kurdukları bir kadının cüzdanlarını çaldığını bildirdi. Ayrrı zamanlarda kadının kurbanı olan ikili, toplam 2 bin TL, 185 dolar ile kimlik ve banka kartlarının çalındığını ifade etti.
Harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelinin 35 yaşındaki Ç.A. isimli kadın olduğunu belirledi. Kadın, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyette şikayetçiler tarafından teşhis edilen Ç.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kadın kendisini görüntüleyen basın mesnuplarını görünce kendini yere atmaya çalışıp, yüzünü saçlarıyla kapattı. Polislere de " Allah için çekmeyin. Bunlar niye çekiyorlar? Allah için çektirmeyin" diyerek, yalvardı. Kadın, Mersin Adliyesi'nde tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Yaşlı erkekleri kandırıp, cüzdanlarını çalan kadın tutuklandıYaşlı erkekleri kandırıp, cüzdanlarını çalan kadın tutuklandıYaşlı erkekleri kandırıp, cüzdanlarını çalan kadın tutuklandıYaşlı erkekleri kandırıp, cüzdanlarını çalan kadın tutuklandı

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